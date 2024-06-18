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16:51, 18 июня 2024Спорт

Армянские гимнастки отказались от участия в Играх БРИКС по политическим причинам

Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за азербайджанского судьи
Сильва Саргсян

Сильва Саргсян. Фото: Ulrik Pedersen / Globallookpress.com

Армянские гимнастки не примут участия в Играх БРИКС по политическим причинам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сначала главной судьей была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась», — заявила в интервью гимнастка Сильва Саргсян.

Ранее российская легкоатлетка Кристина Макаренко назвала бредом сравнение Игр БРИКС с Олимпиадой. «Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — отметила спортсменка.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете, выиграв 249 медалей, 120 из них — золотые. На втором месте идет сборная Белоруссии, у которой 99 наград.

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      Илья Костин
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