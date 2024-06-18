В России уличили Кварацхелию в пиаре после слов о страшных условиях в «Локомотиве»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия описал жесткие условия для спортсменов во время его карьеры в России ради пиара, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала его слова об ограничениях в учебном центре «Локомотива».
«[Он сказал так] для красивого словца, для описания чего-то там, сгустить краски. Но я не думаю, что это было так (...) ужасающе. Футболистов если не держать в узде, мы понимаем, чем все это закончится, поэтому понятно, когда у них важная подготовка к матчу, любой тренер любого футбольного клуба хочет их удержать. Мы знаем, чем это заканчивается, когда их отпускают», — объяснила депутат.
Я, к сожалению, с ними жила на одной базе, и когда их не держали — не приведи господь! (...) Есть приличные ребята, но бывают, особенно среди тех, кто не должен выходить на матч — они не переживают о дисциплине
«Лента.ру» обратилась за комментарием в футбольный клуб «Локомотив», но к моменту публикации материала не получила ответа.
Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о периоде карьеры «Локомотиве», когда он переехал в Москву в 17 лет. «Мне было тяжело. Я жил в учебном центре. Остальные жили в других местах. И это было немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, так как там было несколько собак и тому подобное», — поделился воспоминаниями он.
В 2022 году Кварацхелия перешел в «Наполи» за десять миллионов евро. Вместе с новым клубом полузащитник стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023 и был признан самым ценным игроком Серии А. Сейчас Кварацхелия — самый дорогой игрок из стран бывшего СССР, его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.