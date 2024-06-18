Форвард сборной Германии нанес травму болельщику ударом мяча

Футболист сборной Германии сломал фанату руку ударом мяча на разминке

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг нанес травму болельщику ударом мяча. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

«Я спел гимн на носилках. Даже не знал, смеяться мне или плакать. К сожалению, пришлось отказаться от своей мечты о первом матче нашей сборной на домашнем Евро», — рассказал пострадавший немецкий болельщик Кай Флатманн.

Инцидент произошел во время разминки перед стартовой встречей сборной Германии на групповом этапе Евро-2024 против Шотландии. Фанат сидел на первом ряду, мяч после сильного удара Фюллькруга попал ему в левую руку и сломал ее.

Сборная Германии выиграла стартовый матч группового этапа на домашнем Евро. Немцы со счетом 5:1 разгромили шотландцев. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. Немцам Джамалу Мусиале и Флориану Виртцу по 21 году.