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13:20, 18 июня 2024Спорт

Форвард сборной Германии нанес травму болельщику ударом мяча

Футболист сборной Германии сломал фанату руку ударом мяча на разминке

Фото: IMAGO / Uwe Kraft / Globallookpress.com

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг нанес травму болельщику ударом мяча. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

«Я спел гимн на носилках. Даже не знал, смеяться мне или плакать. К сожалению, пришлось отказаться от своей мечты о первом матче нашей сборной на домашнем Евро», — рассказал пострадавший немецкий болельщик Кай Флатманн.

Инцидент произошел во время разминки перед стартовой встречей сборной Германии на групповом этапе Евро-2024 против Шотландии. Фанат сидел на первом ряду, мяч после сильного удара Фюллькруга попал ему в левую руку и сломал ее.

Сборная Германии выиграла стартовый матч группового этапа на домашнем Евро. Немцы со счетом 5:1 разгромили шотландцев. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. Немцам Джамалу Мусиале и Флориану Виртцу по 21 году.

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      Илья Костин
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