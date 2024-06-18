Глава «Зенита» прокомментировал миллиардный заработок потенциального новичка

Глава «Зенита» Медведев высказался о заработке потенциального новичка Глушенкова

Глава «Зенита» Александр Медведев прокомментировал миллиардный заработок потенциального новичка клуба Максима Глушенкова. Его цитирует «Чемпионат».

«Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные — пустобрехи», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков перейдет в «Зенит». По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист заработает в «Зените» один миллиард рублей за четыре года. Питерский клуб заплатит за трансфер игрока 600 миллионов рублей, еще 400 миллионов уйдут на агентские выплаты и подъемные.

Ранее Глушенков заявил об отсутствии желания переходить в любой клуб Европы. По его словам, он отказался бы уезжать в аутсайдера чемпионата Франции «Гавр», как это сделал другой россиянин Далер Кузяев.