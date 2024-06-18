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16:33, 18 июня 2024Спорт

«Краснодар» объявил о подписании контракта со Смоловым

Федор Смолов перешел из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Краснодар» объявил о подписании контракта с Федором Смоловым. Об этом сообщает официальный сайт вице-чемпиона Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Смолов перешел в «Краснодар» из московского «Динамо» на правах свободного агента. Контракт 34-летнего нападающего с южанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее форвард уже играл за «Краснодар» с 2015-го по 2018-й год. За 101 матч он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба. На счету Смолова также 45 поединков и 16 мячей в составе сборной России.

14 июня французский ПСЖ объявил о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Этот трансфер стал самым дорогим среди вратарей в истории чемпионата Франции.

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      Илья Костин
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