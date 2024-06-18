Олимпийская чемпионка назвала плевком слова грузина Кварацхелии о России

Чемпионка ОИ по биатлону Ишмуратова назвала Кварацхелию неблагодарным человеком

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала плевком слова грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии о России. Ее цитирует «Матч ТВ».

«Это плевок. Неблагодарный человек. Он подстраивается под людей в Европе, которые называют нас плохими и гадкими. А что же он тогда Грузию бросил и приехал сюда? Оставался бы там и гонял мячик. Мы еще не знаем, какой бы игрок из него тогда получился бы», — сказала Ишмуратова.

Ранее Кварацхелия, игравший в России, описал время в Москве фразой «жил в страшном месте». По его словам, он постоянно находился один на базе московского «Локомотива» в глухом лесу и не мог выйти гулять, так как вокруг было несколько собак.

Также грузинский полузащитник «Наполи» заявил, что не мог оставаться в России с 2022 года. «Когда началась война, я сказал, что не могу здесь оставаться. Из-за позиции моей страны и нашей истории я дал понять "Рубину", что должен уйти», — рассказал Кварацхелия.