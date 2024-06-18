В России назвали дикой ситуацией конференцию по Украине в Швейцарии

Сенатор Климов описал конференцию по Украине фразой «ситуация дикая»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов описал состоявшуюся в Швейцарии конференцию по урегулированию конфликта на Украине фразой «ситуация дикая». Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал отказ ряда стран подписывать коммюнике по итогам саммита.

«Есть государства, которые не разобрались, что там происходит. У нас сейчас просто параллельно шел заранее запланированный форум с руководством партий мирового большинства. У нас Китай был на высочайшем уровне представлен и другие государства, серьезные люди собрались. Никто об этой конференции не вспоминал, честно говоря. Но были страны, которые близки к странам колебавшимся, и они так ехидно говорили, вот, те приехали и поняли, что попали, постараюсь сказать литературно, в какую-то жидкость не очень правильную. И когда они поняли, что они туда попали, они начали думать, что с этим делать дальше», — поделился политик.

Собеседник «Ленты.ру» также сообщил, что некоторые из стран заранее все понимали, поэтому сформировали свое участие на уровне технических исполнителей, для того чтобы мониторить ситуацию, и ничего подписывать не собирались.

На самом деле ситуация дикая. Обратите внимание, Украину никто не представляет, потому что человек в зеленом не может являться реальным руководителем, он самозванец. Россию не звали, но мы и не собирались. И как можно обсуждать серьезно что-то? [Президент США Джо] Байден, как вы помните, туда не поехал, вице-президент уехала. Мы же предупреждали, что ездить туда — себя позорить. Даже многие из тех, кто ничего не отозвал, недовольны, во что их там вписали. В общем, спектакль провалился Андрей Климов сенатор

Ранее еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьим государством, поступившим подобным образом. До этого подписи отозвали Иордания и Ирак. Всего коммюнике не поддержали 16 стран.

В МИД Швейцарии поясняли, что коммюнике является «живым документом», который страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине. Кроме того, у государств есть право отказаться подписывать соглашение.

До этого официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке.

