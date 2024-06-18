Переехавший в Бельгию российский футболист сравнил зарплату на родине и в Европе

Игрок «Эйпена» Филин рассказал, что потерял в зарплате после переезда в Европу

Российский защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин сравнил зарплату на родине и в Европе. Его слова приводит Sport 24.

«В любом российском середняке мне бы дали в 1,5 раза больше, чем в «Эйпене». По сравнению с Россией в Бельгии платят, конечно, меньше», — рассказал Филин.

Футболист добавил, что в Европе все ленивые и вальяжные, уровень сервиса отстает от российского лет на десять. По его словам, это особенно касается ресторанов.

Филин — воспитанник донецкого «Шахтера». В Российской премьер-лиге он выступал за «Уфу», «Химки» и «Тамбов». Зимой 2023 года защитник перешел в бельгийский «Эйпен».

Ранее российский футболист Никита Глушков рассказал, что его шокировало во время выступлений в Европе. «В словацком городе Требишов было население около 30 тысяч, и треть — цыгане. По вечерам было опасно гулять — вдруг кто-то из-за угла выпрыгнет. Пару раз бывало, что они выходили посмотреть», — заявил Глушков.