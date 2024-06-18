Подорожание вина в России назвали неизбежным

Эксперт Дробиз: минимальная цена бутылки вина скоро дойдет до 300 рублей

В России уже через два месяца бутылка вина в России сравняется в цене с бутылкой водки и подорожает до 300 рублей. Минимальные цены назвал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, которого цитирует Forbes.

Эксперты называют неизбежным скорое подорожание вина в России. Во-первых, из-за повышения ввозных пошлин на вина из недружественных государств с 12,5 процента до 20 процентов, но не меньше 1,5 доллара за литр. Во-вторых, из-за увеличения акцизов на тихие и игристые вина. В 2025 году акциз составит 112 рублей за литр, в 2026-м — 116.

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Как отметил управляющий ТС «Градусы» Руслан Соловьев, если пару лет назад российское вино не самого хорошего качества можно было купить за 149-199 рублей за бутылку, то сейчас из-за роста акцизов и инфляции самое дешевое вино обойдется потребителю как минимум в 299-399 рублей.

Импортное вино также будет дорожать, тем более что к концу 2024 года, как полагает Соловьев, импорт вин в Россию из недружественных стран упадет на 15 процентов. Вдобавок Минпромторг уже поддержал идею Ассоциации виноградарей и виноделов России о 200-процентной ввозной пошлине на вина из стран НАТО. Если эта норма заработает, то европейские вина в России будут стоить от 600-700 рублей.

Директор по стратегическому развитию направления B2C Simple Group и руководитель департамента SimplePrivé & Corp Елена Царева предупредила, что заменить европейские вина пока нечем, хотя российское виноделие развивается и уже есть немало отечественных продуктов мирового уровня. Однако закрыть весь спрос только местной продукцией не удастся. С ней согласен Соловьев, который напомнил, что отечественные виноделы закрывают лишь 60 процентов потребности местного рынка. Он полагает, что России для полноценного развития отрасли нужно еще 20 лет.

Дробиз рассказал, что европейское и отечественное вина борются не за абстрактного потребителя, а «конкретно за российскую женщину среднего класса». Оказывается, 90 процентов российских и 80 процентов импортных вин потребляют именно женщины. И они из соображений психологического комфорта будут готовы платить на 1500 рублей больше за импортный алкоголь, нежели покупать сопоставимую по качеству российскую продукцию.

Однако, как полагает директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович, вино в РФ не может продаваться по очень низкой цене, так как серьезная часть оборудования, которое используется при его производстве, импортная. Российские производители уже предупредили, что в течение года их продукция подорожает на 4–20 процентов.

Как выяснил Росстат, с января по апрель 2024 года виноградное столовое вино уже выросло в цене с 560,64 рубля до 572,17 рубля за литр. Виноградное крепленое — с 759,48 до 778,18 рубля за литр, а российское игристое — с 472,86 до 480,25 рубля за литр.

По словам гендиректора INFOLine Ивана Федякова, рост цен на вино оборачивается «перестройкой полки». Сокращение потребления в сегменте вина ведет к приросту в других. Поэтому к концу 2024 года количество потребляемого россиянами вина в литрах снизится на 10–20 процентов.

Тем временем импорт вина в России уже снизился на 18 процентов в месячном выражении, до 63,2 миллиона евро. Главным поставщиком осталась Италия, которая продала вина на 19,9 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли Латвия и Литва.

Самым популярным видом крепкого алкоголя у россиян остается водка. Ее доля занимает 63,5 процента российского рынка. При этом на глобальном уровне доля водки оценивается в 10,9 процента рынка. В целом же объемы потребления крепкого алкоголя в России постепенно падают. Как выяснил Минздрав, в 2023 году потребление этанола на душу населения снизилось до 8,4 литра. В 2018-м этот показатель был на уровне 9,4 литра на одного человека.