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15:24, 18 июня 2024Ценности

Популярная телезвезда рассказала о жизни с прыщами на лице

Популярная телезвезда Пейдж ДеСорбо рассказала о жизни с прыщами на лице

Фото: @paige_desorbo

Популярная телезвезда Пейдж ДеСорбо рассказала о жизни с прыщами на лице. Соответствующий материал публикует People.

Знаменитость рассказала, что раньше регулярно наносила макияж и делала укладки, которые помогали ей зрительно скрывать недостатки на лице. «Люди не замечают, насколько девушки хитро укладывают волосы. Я всегда делала прическу так, чтобы пряди закрывали мои скулы», — рассказала она.

Однако съемки на телевидении научили девушку чувствовать себя уверенней без косметических средств. В то же время однажды настал момент, когда скрыть прыщи мейкапом было уже невозможно. Вследствие этого ДеСорбо решила вылечить высыпания.

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На одном из размещенных кадров звезда лежит на медицинской кушетке в кабинете косметолога. При этом на фото видно, что на ее лице присутствуют многочисленные воспаления. «Теперь, когда моя кожа чувствует себя лучше, я ощущаю себя совсем иначе», — заключила она.

В мае Рита Дакота снялась без макияжа и показала прыщи на лице. По словам исполнительницы, косметолог назначил ей корейские уходовые средства, которые привели к появлению высыпаний.

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      Екатерина Ештокина
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