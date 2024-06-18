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13:02, 18 июня 2024Экономика

Путин заявил о строительстве новой верфи на Дальнем Востоке

Путин сообщил о выборе места строительства новой верфи на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Новое предприятие судостроительной отрасли России создадут на Дальнем Востоке. Об этом во время рабочего визита в Якутск заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, перед анонсом он обсуждал с руководством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) выбор места для строительства еще одной верфи, потому что активное развитие судостроительного кластера требует новых мощностей.

В ноябре 2023 года глава ВТБ Андрей Костин, вскоре после того как банк получил в управление ОСК, предположил, что построить могут сразу две верфи. В начале июня он подтвердил, что корпорация планирует создать предприятия на Дальнем Востоке и на Северо-Западе.

В марте Минпромторг отмечал, что ОСК для создания верфи выбирает между Дальним Востоком и Северо-Западом. Новое предприятие должно стать вертикально интегрированной судостроительной компанией с подразделениями, которые занимаются не только строительством судов и металлообработкой, но и машиностроением и приборостроением.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что новую стратегию развития судостроительной отрасли России разработают и утвердят к осени 2024 года. Главной задачей на ближайшие годы чиновник назвал строительство танкерного флота ледового класса, чтобы обеспечить потребности Северного морского пути.

На том же форуме Путин признал, что при создании судостроительного кластера на Дальнем Востоке деньги постоянно разворовывали.

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