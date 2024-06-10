Назван срок новых планов России по строительству судов

Минпромторг РФ разработает стратегию развития судостроительной отрасли к осени

Новую стратегию развития судостроительной отрасли России разработают и утвердят к осени 2024 года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

По его словам, такие сроки есть в поручении правительства, а в настоящее время продолжается обсуждение ключевого для отрасли документа. Однако министерство выдало уже много замечаний, причем исправления слали не один раз, поэтому стратегия дорабатывается.

Главной задачей на ближайшие годы чиновник назвал строительство танкерного флота ледового класса, который должен обеспечить потребности Северного морского пути. Между тем потребность в судах в количественном отношении периодически меняется в зависимости от ситуации на рынке. Перспективный план предусматривает строительство тысячи судов до 2035 года, но в документ вносятся поправки.

Ранее сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), главная структура отрасли, до 2027 года собирается продать часть имущества, в том числе непрофильных активов, для сокращения издержек. Такое решение принято на фоне многолетней убыточности ОСК, которая в период 2011-2023 годов в среднем составляла 17 процентов.

Осенью прошлого года управление корпорацией перешло к ВТБ, аудиторы которого нашли множество проблем, касающихся как управления, так и состояния предприятий. Глава банка Андрей Костин сравнил ОСК с финансовой пирамидой, а также посетовал на глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, преодолеть которое без финансовой помощи государства невозможно.