Главная судостроительная компания России начнет продавать имущество

РБК: ОСК продаст непрофильные активы для выхода из 12-летней генерации убытков

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2027 года собирается продать часть имущества для сокращения издержек. В том числе речь идет о непрофильных активах и активах, которые не имеют перспектив долгосрочного развития. Об этом со ссылкой на презентацию, подготовленную менеджментом компании, сообщает РБК.

Вместе с активами предполагается продажа избыточных территорий. Конкретики в документе не приводится, в самой ОСК от комментариев отказались. Документ станет частью разрабатываемой стратегии развития компании, которую утвердят в этом году.

Сокращение издержек ОСК необходимо для выхода из состояния, в котором она 12 лет подряд генерировала одни убытки. За 2011-2023 годы средняя убыточность составила 17 процентов. С осени 2023 года управление корпорацией перешло к банку ВТБ, аудиторы которого нашли множество проблем, касающихся как управления, так и состояния предприятий.

Авторы презентации также предложили к 2027 году отказаться от убыточных или не обеспеченных договорными механизмами снятия рисков контрактов, снизить административно-управленческие расходы на 20 процентов, централизовать производственные функции и укрупнить общества группы по профильности, чтобы снизить накладные расходы на управление.

В том числе отмечается важность решения проблемы финансирования гособоронзаказа, чтобы деньги поступали на предприятия в момент, когда они необходимы. Еще одной сложностью назван срыв поставок оборудования смежными производствами.

За счет организационных реформ корпорация собирается произвести в 2024-2035 годах 350 гражданских судов. Если будет внедрен новый технологический уклад, а господдержка окажется на уровне лидирующих в мировом судостроении стран, то можно будет рассчитывать на тысячу судов. При этом консолидированный план Минпромторга говорит о потребности в 1,4 тысячи гражданских судов к 2035 году. Оптимистичный прогноз предполагает потребность в 2,3 тысячи.

В феврале этого года консалтинговая компания SBS Consulting по заказу ОСК и Минпромторга оценила расходы на модернизацию судостроительной отрасли в период до 2035 года для создания крупнотоннажного грузового флота. По мнению экспертов, для достижения целей необходимо потратить 1,959 триллиона рублей.