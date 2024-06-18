Раскрыта доля нацвалют в расчетах России и Казахстана

Казахстан и Россия перевели более 85 процентов расчетов в национальные валюты

Санкции Минфина США в отношении Московской биржи и ее дочерних организаций не повлияли на структуру торгового баланса Казахстана и России. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время более 85 процентов двусторонних расчетов осуществляются в национальных валютах, уточнил замглавы правительства Казахстана. Новые антироссийские санкции США не оказали существенного влияния на структуру проводимых странами транзакций. Доля же валют недружественных стран в структуре расчетов РФ и Казахстана по-прежнему остается незначительной, заключил Жумангарин.

Санкции США против Мосбиржи ввели 12 июня. После этого российская торговая площадка объявила о прекращении торгов долларов и евро.

В свою очередь, Центробанк (ЦБ) анонсировал приостановку операций в гонконгских долларах ради снижения рисков и пообещал сохранить курс рубля рыночным. В брокерской компании «Инвестпалата» также заявили, что санкции против Мосбиржи не повлияют на дальнейшие перспективы обмена заблокированных активов россиян.