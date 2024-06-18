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14:07, 18 июня 2024Россия

Украина второй раз за день пыталась ударить по региону России

Минобороны: силы ПВО сбили второй за день беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день пытались атаковать Белгородскую область. О попытке удара сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята около 13.30 по московскому времени. Тогда беспилотник самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

До этого попытку атаковать Белгородскую область ВСУ предприняли около 12:50 по московскому времени. Цель также поразили силами ПВО.

В ночь на вторник, 18 июня, ВСУ пытались ударить по городу Азов в Ростовской области. По региону выпустили четыре беспилотника — в результате начался пожар в резервуарах с нефтью. Никто, предварительно, не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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