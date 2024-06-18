Ушедший из России производитель Jagermeister сохранил за собой товарный знак

Ушедший из России производитель ликера Jagermeister сохранил за собой товарный знак. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) пишет Telegram-канал RTVI.
Немецкая компания подала заявку на регистрацию знака еще в ноябре прошлого года. Одобрена она была 11 июня, сказано в документе.
В декабре 2023 года концерн из Германии проиграл суд отечественному ликеро-водочному заводу «Кристалл» (Калуга) и сети WineStyle по иску на 197 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил требования компании о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler. Обладатель прав на бренд Jagermeister посчитал стиль оформления бутылок и этикеток схожими с Jagermeister и потребовал компенсации за нарушение прав на товарные знаки.
Ранее стало известно, что The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.