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18:20, 18 июня 2024Экономика

Ушедший из России производитель Jagermeister сохранил за собой товарный знак

Роспатент зарегистрировал товарный знак для производителя ликеров Jagermeister

Фото: Siepmann / Globallookpress.com

Ушедший из России производитель ликера Jagermeister сохранил за собой товарный знак. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) пишет Telegram-канал RTVI.

Немецкая компания подала заявку на регистрацию знака еще в ноябре прошлого года. Одобрена она была 11 июня, сказано в документе.

В декабре 2023 года концерн из Германии проиграл суд отечественному ликеро-водочному заводу «Кристалл» (Калуга) и сети WineStyle по иску на 197 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил требования компании о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler. Обладатель прав на бренд Jagermeister посчитал стиль оформления бутылок и этикеток схожими с Jagermeister и потребовал компенсации за нарушение прав на товарные знаки.

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Ранее стало известно, что The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.

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