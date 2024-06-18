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13:49, 18 июня 2024Экономика

В H&M решили ликвидировать свою российскую компанию

H&M приступила к ликвидации своего юрлица в России
СюжетHM в России:

Фото: Tom Little / Reuters

Российское ООО «Эйч энд Эм», единственным владельцем которого с 2020 года является шведская H&M Hennes & Mauritz, приступает к ликвидации компании, со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение было утверждено 17 июня, уточнило агентство.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. В июле того же года организация объявила об уходе из страны. Магазины бренда на некоторое время открылись, чтобы продать остающийся товар, после чего в декабре их работа была прекращена окончательно.

Ранее стало известно, что американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, подал в Роспатент заявки на их регистрацию. Эксперты считают, что речь в данном случае идет о намерении сохранить за собой в РФ товарные знаки, правовая охрана которых могла быть прекращена в 2025 году.

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      Дмитрий Воронин
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