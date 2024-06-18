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18:15, 18 июня 2024Экономика

В России предложили начать проверки общепита

В ГД призвали провести проверки предприятий общепита на фоне отравления салатами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину на фоне произошедшего в стране массового отравления салатами начать выборочные проверки предприятий общественного питания. Текст обращения политик опубликовал в своем Telegram-канале.

В нем он напомнил, что после отравлений алкогольными напитками «Мистер Сидр» была предоставлена возможность проводить до десяти выборочных проверок алкогольной продукции ежемесячно, невзирая на мораторий на проведение плановых проверок, действующий в стране с марта 2022 года.

По словам депутата Госдумы, дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд необходим во всей цепочке работы общепита — от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. «Выборочные проверки, профилактические визиты будут эффективным стимулом для соблюдения всех необходимых регламентов», — считает парламентарий.

С 11 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации, рассказала ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Кроме того, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани.

Как стало известно, причиной отравления сотен россиян мог стать ботулотоксин — токсин, способный парализовать мышцы, образовавшийся в консервированной фасоли. В СК заявили, что все недавно зафиксированные отравления вызваны салатом с фасолью от одного производителя.

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      Дмитрий Воронин
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