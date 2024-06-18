В Якутске перед приездом Путина задержали журналиста

В Якутске задержали журналиста Петра Шепелева перед приездом Владимира Путина

В Якутске задержали журналиста Петра Шепелева перед приездом в регион президента России Владимира Путина. Об этом сообщает 14News в Telegram.

Утверждается, что журналиста задержали за несколько часов до приезда в Якутск главы государства. Причины задержания не раскрываются.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил о поездке Путина в Якутию 18 июня. Он также напомнил, что президент обещал приехать в этот российский регион. Свои слова он подкрепил фрагментом ранее сделанной записи общения Путина с неустановленным собеседником.

Еще в январе Путин обещал посетить Якутию. Тогда, выступая перед журналистами по итогам посещения Дальнего Востока, он отметил, что этот российский регион славится колоссальными ресурсами.

Глава государства также подчеркнул, что Якутия — огромная республика. Один этот регион сопоставим по размерам территории с пятью или шестью Франциями, добавил он.