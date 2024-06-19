Допущенная до Олимпиады-2024 российская спортсменка отказалась от участия в Играх

Допущенная до ОИ-2024 россиянка Вероника Чумикова отказалась от участия в Играх

Серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе Вероника Чумикова, допущенная до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, отказалась от участия в Играх. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

По его словам, спортсменка сама приняла такое решение. «Это ее право, ее мнение, ее позиция», — добавила Чумикова.

Ранее ФСБР поддержала желающих поехать на Олимпиаду спортсменов. «Но говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, еще рано», — заявил Мамиашвили.

15 июня Международный олимпийский комитет опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян. В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы, среди которых Чумикова.