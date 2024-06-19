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15:32, 19 июня 2024Спорт

Федерация спортивной борьбы России поддержала желающих поехать на Олимпиаду спортсменов

Исполком ФСБР единогласным решением поддержал желающих поехать на ОИ борцов
Кайл Дейк, Заурбек Сидаков

Кайл Дейк, Заурбек Сидаков . Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) поддержала желающих поехать на Олимпиаду спортсменов. Об этом ТАСС рассказал президент организации Михаил Мамиашвили.

«Члены исполкома наших спортсменов единогласно поддержали, но говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, еще рано», — заявил Мамиашвили.

18 июня Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн подачи заявок на Олимпийские игры (ОИ) для россиян в нейтральном статусе. По словам Мамиашвили, последний день — 20 июня.

15 июня МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян. В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы. Среди них не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и победителей Олимпиады в Токио Заурбека Сидакова и Заура Угуева.

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      Илья Костин
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