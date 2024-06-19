Федерация спортивной борьбы России поддержала желающих поехать на Олимпиаду спортсменов

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) поддержала желающих поехать на Олимпиаду спортсменов. Об этом ТАСС рассказал президент организации Михаил Мамиашвили.
«Члены исполкома наших спортсменов единогласно поддержали, но говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, еще рано», — заявил Мамиашвили.
18 июня Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн подачи заявок на Олимпийские игры (ОИ) для россиян в нейтральном статусе. По словам Мамиашвили, последний день — 20 июня.
15 июня МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян. В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы. Среди них не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и победителей Олимпиады в Токио Заурбека Сидакова и Заура Угуева.