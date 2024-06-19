Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:07, 19 июня 2024Из жизни

Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции рака

Кейт Миддлтон обвинили в попытке скрыть пластическую операцию лечением от рака

Фото: Hollie Adams / Reuters

Пользователи интернета заподозрили Кейт Миддлтон, жену принца Уильяма, в симуляции рака. Об этом пишет news.com.au.

Новая теория заговора распространилась в соцсети X (бывший Twitter) после недавнего появления Кейт Миддлтон на публике. Вместе принцем Уильямом она посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Фотографии улыбающейся Кейт Миддлтон в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос и выглядящей точно так же, как в декабре прошлого года, стали для некоторых людей свидетельством обмана. Они обвинили 42-летнюю Кейт в попытке скрыть нечто иное за фасадом лечения от рака.

Ряд аккаунтов стали утверждать, что принцесса врет о химиотерапии, потому что хочет скрыть пластическую операцию по подтяжке лица. В доказательство пользователи выкладывают старые и новые фото Кейт Миддлтон, сравнивая количество морщин и качество кожи.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
11 марта 2024
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
25 марта 2024

Утверждается, что большинство аккаунтов, которые накинулись с критикой на Кейт Миддлтон, принадлежат фанатам принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон, которая впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике, смутила фанатов одной деталью во внешнем виде. Их удивил выбор наряда принцессы.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Германии выиграла второй матч подряд на домашнем Евро

      В Китае оценили значение визита Путина в КНДР

      Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции рака

      «Хезболла» пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны

      Повышенный уровень тестостерона оказался связан с опасным заболеванием

      Путин познакомился с корейским попом

      53-летняя ведущая прогулялась по улице в прозрачной юбке

      Риски резкого роста цен на хлеб в России оценили

      Назван простой способ борьбы с пустоцветами на огурцах

      Дроны ВСУ атаковали соседнее здание во время разговора российского губернатора с жителями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше