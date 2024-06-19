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10:05, 19 июня 2024Россия

Массовая драка с участниками СВО произошла в Перми. Дебоширов усмиряли бойцы ОМОН

В Перми из-за массовой драки с бойцами СВО задержали поезд до Абакана на 40 мин

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Перми пассажирский поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки. В ней участвовали около 30 человек, среди которых были и участники спецоперации (СВО).

Отмечается, что зачинщиков потасовки сняли с поезда, но кто именно это был, не уточняется.

К месту драки вызывали ОМОН

О драке, произошедшей в ночь на 19 июня, сообщили очевидцы. Поезд следовал по маршруту Москва — Абакан.

Опубликованы фотографии с места. На них запечатлено массовое скопление людей на перроне, а также сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские около вокзала, которые, как утверждается, привлекались на происшествие.

Агентство URA.RU сообщило, что направило запросы в пресс-службы транспортной полиции Пермского края и Свердловской железной дороги.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Ранее массовая драка с участием бойцов СВО произошла в Башкирии

В мае в одном из населенных пунктов Башкирии неизвестные напали на двух бойцов, участвовавших в специальной военной операции. По данным следствия, за военнослужащих заступились местные жители. В результате началась массовая драка. По предварительным данным, в ней участвовали около 150 человек.

В полиции сообщили, что конфликт произошел в кафе в Илишевском районе республики на бытовой почве в результате «неподобающего поведения отдыхающих лиц». По словам главы района Ильдара Мустафина, конфликт произошел на фоне распития алкогольных напитков. «С этим кафе и предпринимателем ведется профилактическая работа. Совместно с сотрудниками отдела внутренних дел, администрации района проводим профилактические мероприятия», — сказал он.

Появилось также видео массовой драки. На записи виден словесный конфликт между двумя мужчинами. Сначала спорщиков пытались развести в разные стороны, однако один из них ударил оппонента кулаком в лицо. После этого началась драка.

Другая массовая драка случилась с экс-бойцами «Вагнера»

Также в мае в Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой из-за девушки. Конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. Тогда на пути паре повстречался бывший возлюбленный горожанки. Между молодыми людьми произошла стычка — экс-парень избил нынешнего.

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Девушка позвонила отцу, который в прошлом служил в ЧВК «Вагнер». Родитель счел нужным вступиться за дочь и позвал ее бывшего на встречу. Туда же он пригласил нескольких своих сослуживцев. Молодой человек также привел друзей. Разговор скоро перерос в массовую драку, «победу» в которой одержали вагнеровцы.

Однако, когда разборки подходили к завершению, к проигравшей стороне приехало вооруженное травматическими пистолетами подкрепление. Членам ЧВК пришлось ретироваться. К месту прибыли сотрудники полиции. Правоохранители задержали троих молодых людей, один из них оказался несовершеннолетним. Отмечалось, что после драки нескольким ее участникам потребовалась медицинская помощь.

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      Антон Похиляк
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