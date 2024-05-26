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23:46, 26 мая 2024Россия

Появилось видео драки с участием бойцов СВО в Башкирии

Опубликовано видео массовой драки с участием бойцов СВО в Башкирии

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Появилось видео массовой драки, участниками которой стали два бойца, служившие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Запись опубликовало издание «Газета.ру».

На записи виден словесный конфликт между двумя мужчинами. Сначала спорщиков пытались развести разные стороны, однако один из них ударил оппонента кулаком в лицо. После этого началась драка, активными участниками которой стали около 10 человек.

Ранее по факту драки СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». По информации ведомства, за бойцов заступились местные жители. О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат ведомства.

До того в Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой. Конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. Тогда на пути паре повстречался бывший возлюбленный горожанки. Между молодыми людьми произошла стычка — экс-парень избил нынешнего. Девушка рассказала обо всем служившему в ЧВК «Вагнер» отцу, который привел с собой несколько сослуживцев.

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      Евгений Силаев
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