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21:28, 26 мая 2024Силовые структуры

В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

СК: в Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В одном из населенных пунктов Башкирии неизвестные напали на двух бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО), что привело к массовой драке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Отмечается, что за военнослужащих заступились местные жители. В результате началась массовая драка. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Ранее в Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой. Конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. Тогда на пути паре повстречался бывший возлюбленный горожанки. Между молодыми людьми произошла стычка — экс-парень избил нынешнего. Девушка рассказала обо всем служившему в ЧВК «Вагнер» отцу, который привел с собой несколько сослуживцев.

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      Евгений Силаев
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