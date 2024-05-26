СК: в Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

В одном из населенных пунктов Башкирии неизвестные напали на двух бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО), что привело к массовой драке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Отмечается, что за военнослужащих заступились местные жители. В результате началась массовая драка. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Ранее в Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой. Конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. Тогда на пути паре повстречался бывший возлюбленный горожанки. Между молодыми людьми произошла стычка — экс-парень избил нынешнего. Девушка рассказала обо всем служившему в ЧВК «Вагнер» отцу, который привел с собой несколько сослуживцев.