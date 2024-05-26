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23:59, 26 мая 2024Силовые структуры

В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО. Что стало причиной конфликта?

СК России: в Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов спецоперации
СюжетСтрельба в Челябинске

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В одном из населенных пунктов Башкирии неизвестные напали на двух бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, за военнослужащих заступились местные жители. В результате началась массовая драка. По предварительным данным, в ней участвовали около 150 человек. Информация о происшествии распространилась в социальных сетях.

Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке

Следственный комитет России

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат ведомства.

В сети ранее появилось видео драки. На запись попал словесный конфликт между двумя мужчинами. Сначала их пытались развести разные стороны, однако один из них ударил оппонента кулаком в лицо.

Причина конфликта

В полиции сообщили, что конфликт произошел в кафе в Илишевском районе республики. Отмечается, что на данный момент заявлений и обращений от участников драки в полицию не поступало.

В ходе проверки предварительно было установлено, что конфликт произошел на бытовой почве, в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц

МВД Башкортостана

По словам главы Илишевского района Ильдара Мустафина, конфликт произошел более недели назад на бытовой почве на фоне распития алкогольных напитков. «С этим кафе и предпринимателем ведется профилактическая работа. Совместно с сотрудниками отдела внутренних дел, администрации района проводим профилактические мероприятия», — сказал он.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки в Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экс-бойцы «Вагнера» устроили массовую драку со стрельбой

26 мая также стало известно, что в Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой из-за девушки. Из-за конфликта в уральском городе ввели усиления.

По предварительным данным, конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. На прогулке они встретили бывшего возлюбленного горожанки. Между молодыми людьми произошла стычка — экс-парень избил нынешнего.

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Девушка рассказала обо всем отцу, который в прошлом служил в ЧВК «Вагнер». Он решил вступиться за дочь и позвал ее бывшего возлюбленного на встречу. Также он пригласил нескольких своих сослуживцев. Молодой человек, в свою очередь, также прибыл с друзьями. Между людьми разгорелся конфликт, который перерос в массовую драку. Победу одержали вагнеровцы.

Когда конфликт подходил к завершению, к проигравшей стороне прибыло подкрепление, вооруженное травматическими пистолетами подкрепление. Члены ЧВК были вынуждены ретироваться. Затем на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, один из них оказался несовершеннолетним. После драки нескольким участникам конфликта потребовалась медицинская помощь.

В СК России сообщили, что Бастрыкин ждет доклад о стрельбе с участием вагнеровцев в Челябинске.

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      Марина Совина
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