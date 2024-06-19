Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

Новость о визите Владимира Путина в КНДР заняла первые полосы мировых СМИ

18 июня президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Северную Корею. В результате переговоров российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Отмечалось, что в нем среди прочих будут отражены положения о вопросах безопасности. Путин заявил, что новый документ станет основой российско-корейских отношений на долгую перспективу. В Кремле также подчеркнули, что соглашение заключили не с целью объединиться против каких-либо стран.

Отношения между Россией и КНДР вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений Ким Чен Ын лидер КНДР

Встреча мировых лидеров стала главной темой ключевых мировых СМИ.

CNN: развитие отношений России и КНДР вызвало беспокойство в Вашингтоне

Американский телеканал CNN заявил, что перспектива развития отношений Москвы и Пхеньяна стала поводом для беспокойства в США и Южной Корее. При этом, по мнению журналистов издания, сближение России и КНДР произошло из-за разочарования Москвы в отношениях с западными странами.

Как утверждается в материале CNN, по итогам заключенного соглашения страны будут поддерживать друг друга в сфере вооружения. Так, Северная Корея наладит поставки оружия в Россию, а Москва будет делиться с Пхеньяном, на который наложено множество мировых санкций, передовыми военными технологиями

Отмечается, что для Ким Чен Ына встреча с российским лидером стала значимым событием. Приезд Путина в столицу КНДР стал первым визитом мирового лидера со времен пандемии коронавируса.

The New York Times: конфликт на Украине сблизил Ким Чен Ына и Путина

Газета The New York Times обратила внимание на то, что Путин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 20 лет. Издание утверждает, что именно спецоперация на Украине сблизила российского и северокорейского лидеров.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

При этом в материале также подчеркивается, что такой альянс вызывает тревогу у западных стран. Союз России и КНДР, в частности, встревожил США и их союзника Южную Корею.

По мнению журналистов, сближение Москвы и Пхеньяна может стать угрозой для ядерного сдерживания Северной Кореи. В материале также приводятся слова бывшего посла России в США Майкла Макфола, который рассказывал, что российский лидер считает западные страны врагами, а также уверен в том, что международный порядок, установленный США, закончился. «Он хочет увидеть его разрушение», — отметил Макфол, комментируя встречу Ким Чен Ына и Путина.

Global Times: сотрудничество КНДР и России подтолкнет страны к борьбе с угрозами от США

Китайское издание Global Times (GT) назвало сближение России и Северной Кореи рациональным выбором. В материале подчеркивается, что сейчас обе страны находятся в изоляции из-за действий США. Как считают в Китае, заключенные между государствами соглашения подтолкнут их к противостоянию угрозам, исходящим от альянсов, возглавляемых США.

Сотрудничество России и Северной Кореи, несомненно, добавит головной боли тем, кто принимает решения в Белом доме Global Times

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Эксперт по международным отношениям Ван Цзюньшэнь, слова которого приводятся в материале, отметил, что из-за расширения влияния НАТО в Европе такое развитие отношений России и КНДР не стало ни для кого сюрпризом. «Это означает, что поведение Вашингтона в последние десятилетия не смогло ослабить и изолировать эти две страны», — также говорится в статье.

AP: Ким Чен Ыну потребуется помощь в реализации его ядерной программы

Международное агентство Associated Press утверждает, что Ким Чен Ын улучшает отношения с Россией, чтобы получить помощь в работе над ядерной программой.

Сейчас, когда ядерная программа Ким Чен Ына предполагает разработку баллистических ракет, которые потенциально могут достигать материковой части США, ему может понадобиться помощь с технологиями извне. Есть подозрения, что Россия помогает Северной Корее с космическими и ракетными технологиями Associated Press

Также AP со ссылкой на исследование доклада Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи пишет, что в дальнейшем Россия и Северная Корея могут договориться о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, добывающей промышленности, а также о популяризации туристических поездок из России в КНДР.

При этом в материале подчеркивается, что заключенное соглашение сможет вывести отношения России и КНДР на самый высокий со времен распада СССР уровень.

Financial Times: поставки оружия от КНДР России усилят потребность Украины в оружии

Британское издание Financial Times обратило внимание на то, что соглашение России и Северной Кореи может повлиять на ход конфликта на Украине. Газета подчеркивает, что, в случае если КНДР будет поставлять оружие России, Киеву потребуется дополнительная помощь от западных союзников.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Опрошенные газетой эксперты не верят в то, что подобное сотрудничество поспособствует завершению российско-украинского конфликта. Также, по их мнению, в случае если Москва передаст Пхьеньяну свои военные технологии, то на Корейском полуострове и в Восточной Азии ситуация также может дестабилизироваться.

Профессор университета Эвха из Южной Кореи Лейф-Эрик Исли заявил, что этим соглашением на кон поставлено нечто большее, чем просто углубление связей России и Северной Кореи

The Guardian: Ким Чен Ын один из немногих поддержал Путина в украинском конфликте

Британская газета The Guardian, освещая встречу глав государств, напомнила позицию лидера КНДР по к украинскому конфликту.

«Ким Чен Ын (...) является одним из немногих мировых лидеров, выразивших недвусмысленную поддержку [Путину]», — говорится в материале. Также издание подчеркнуло, что и Россия, и КНДР выступают против попыток Запада изолировать государства с помощью санкций. В материале также отметили, что отношения КНДР и России значительно укрепились после начала российской спецоперации.