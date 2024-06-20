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12:14, 20 июня 2024Спорт

Еще один допущенный до Олимпиады-2024 россиянин отказался от участия в Играх

Допущенный до ОИ российский велогонщик Власов отказался от участия в Играх
СюжетЛетние Олимпийские игры
Александр Власов

Александр Власов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский велогонщик Александр Власов принял решение отказаться от выступления на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом РИА Новости заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

По его словам, спортсмену не подошла трасса, также он сослался на слишком плотный график соревнований. «На замене у нас Глеб Сырица. Пока мы процедуру замены не начинали, сегодня день подтверждения. Завтра начнем заниматься», — заявил Екимов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых 14 россиян, допущенных до Игр-2024 в нейтральном статусе. Среди них был и Власов. 19 июня еще одна спортсменка из этого списка — представительница спортивной борьбы Вероника Чумиковаотказалась от участия в Играх.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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