Российские акции упали до минимума с начала года

Индекс Мосбиржи впервые с начала года опустился ниже 3000 пунктов

В ходе торгов в четверг, 20 июня, индекс Мосбиржи продолжил падение, опустившись впервые с начала года ниже 3000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2996 пунктов, в последний раз ниже он был 14 декабря 2023 года. За последний месяц индекс, составленный из наиболее ликвидных акций российских предприятий, потерял уже 500 пунктов (14 процентов).

Падение началось на фоне отказа от выплаты дивидендов «Газпромом», который по итогам 2023 года впервые за четверть века получил убыток. Ускорилось оно после введения новых санкций США, под которые попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Восстановлению рынка мешают также резкое укрепление рубля, что происходит из-за новых сложностей с внешнеторговыми расчетами, и четкий сигнал Центробанка о возможности резкого повышения ключевой ставки на июльском заседании совета директоров.