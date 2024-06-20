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08:05, 20 июня 2024Экономика

Назван предел укрепления рубля

«Ведомости»: курс российской валюты может укрепиться за 71–83 рублей за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

После введения санкций против Мосбиржи российская валюта стала укрепляться к доллару, евро и юаню. Предел подорожания рубля со ссылкой на экономистов назвала газета «Ведомости».

Курс российской валюты может укрепиться за 71–83 рублей за доллар и 10–11 рублей за юань, полагают опрошенные аналитики. По словам главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузьмина, такая тенденция объясняется реакцией на новые ограничения и сложности с проведением расчетов по импорту и трансграничными переводами за рубеж. Аналогичная ситуация возникла весной 2022 года, когда рубль окреп до 50 за доллар и 7,5 за юань на фоне сокращения импорта и ограничения оттока капитала, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

После введения новых рестрикций со стороны американского Минфина в России упал спрос на валюту из-за проблем с платежами за импорт и опасений иностранных финансовых организаций работать с российскими деньгами, что ограничивает отток капитала из России. Еще одной причиной стало желание российских фирм и граждан избавиться от «токсичных» валют недружественных стран. Экспортеры при этом все еще обязаны продавать валюту в рамках указа о мерах для укрепления рубля.

Резкое укрепление рубля может стабилизировать послабление норм обязательной продажи выручки экспортеров и приостановка продажи юаней регулятором, отметил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала банка Александр Фетисов. Без этих мер национальная валюта продолжит дорожать. Как отмечают в Россельхозбанке, доллар может подешеветь до 84–87,7 рубля, китайский юань — до отметки ниже 10,5 рубля. В Совкомбанке полагают, что без мер по сдерживанию рубля и сохранении проблем с расчетами китайская валюта может подешеветь до 10–11 рублей, а американская — 71–81 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что курсы валют снижаются из-за большого и неравномерного поступления средств на российский рынок и замедления роста импорта. Поводов для радикального снижения стоимости юаня нет, так что китайская валюта не может опуститься ниже 10,5 рубля, добавил он.

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