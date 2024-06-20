«Локомотив» анонсировал переход лучшего футболиста команды в «Зенит»

«Локомотив» анонсировал переход лучшего футболиста команды Глушенкова в «Зенит»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных анонсировал трансфер лучшего футболиста красно-зеленых Максима Глушенкова в петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, клубы вышли на финишную прямую в переговорах. «Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — рассказал Нагорных.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Глушенков заработает в «Зените» один миллиард рублей за четыре года. Питерский клуб заплатит за трансфер игрока 600 миллионов рублей, еще 400 миллионов уйдут на агентские выплаты и подъемные.

Глушенков стал лучшим ассистентом и попал в топ-3 лучших игроков по системе «гол плюс пас» минувшего сезона РПЛ. Игрок в 29 матчах забил семь мячей и сделал 16 результативных передач.