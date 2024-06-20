Германия в плей-офф с рекордом по голам, Хорватия на грани вылета и русские хакеры. Как прошел шестой день Евро-2024?

Сборная Германии установила командный рекорд по голам на групповых стадиях Евро

Сборная Германии установила командный рекорд по количеству голов на групповом этапе чемпионатов Европы. Об этом сообщает One Football.

На нынешнем турнире, который является для бундестим домашним, немцы в двух матчах забили семь мячей. Подопечные Юлиана Нагельсмана пять раз поразили ворота сборной Шотландии и дважды огорчили Венгрию. Это позволило Германии досрочно превзойти предыдущий рекорд по числу мячей в групповом турнире. Он был установлен на Евро-2020 и равнялся шести голам.

Лучшим бомбардиром сборной Германии и всего турнира пока является 21-летний атакующий полузащитник Джамал Мусиала. Он по разу отличился в первых двух встречах.

Германия досрочно обеспечила себе место в плей-офф

Во втором туре немецкая сборная встречалась с Венгрией, которая в первом матче потерпела поражение от Швейцарии. Венгры агрессивно начали матч, но первыми забили хозяева турнира. Капитан бундестим Илкай Гюндоган на 21-й минуте подкараулил ошибку защитника, отобрал мяч в чужой штрафной и отпасовал на Мусиалу. Молодой лидер сборной Германии четко пробил по оставленным голкипером воротам.

Венгрия весь матч действовала напористо, не стеснялась идти в атаку и создала несколько голевых моментов. Здорово отыгравший встречу голкипер немцев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности, а его команда во втором тайме забила еще раз. Точным ударом после фланговой передачи отметился Гюндоган, которого в итоге признали лучшим игроком матча.

Матч между сборными Германии и Венгрии Фото: Lee Smith / Reuters

Этот результат обеспечил сборной Германии место в плей-офф, команда стала первым участником 1/8 финала Евро. Немцы уже никак не смогут финишировать ниже второго места в группе.

Хорватия оказалась на грани вылета с турнира

После разгромного поражения от Испании в первом туре хорваты считались явными фаворитами матча против Албании. Однако первый тайм подопечные Златко Далича провалили. Албанцы грамотно оборонялись и проводили острые контратаки, одна из которых завершилась голом Казима Лячи.

Во втором тайме хорваты сделали несколько замен, что позволило переломить ход игры. На 74-й минуте Андрей Крамарич завершил красивую комбинацию точным ударом в ближний угол, а спустя две минуты только вышедший на замену албанец Клаус Гясула отправил мяч в собственные ворота. Однако в концовке встречи сборная Албании прибавила, и сам же Гясула на пятой добавленной минуте восстановил равенство и спас для своей команды ничью.

Самое главное, что мы все еще в игре — все в наших руках. Второй тайм матча с Албанией обнадеживает: начало было ужасным, но во втором тайме мы смотрелись уже лучше. Переходим к игре с Италией — победа может помочь нам выйти из группы Златко Далич главный тренер сборной Хорватии

Теперь хорваты оказались на грани вылета с турнира. Действующему бронзовому призеру чемпионата мира для продолжения борьбы на Евро нужно обязательно обыгрывать Италию в последнем туре.

Шотландия и Швейцария не смогли выявить победителя

Шотландская команда оправилась после разгромного поражения от хозяев турнира в первом туре и выдала качественный матч против Швейцарии. Уже на 13-й минуте британцы вышли вперед, не обошлось без очередного автогола. Скотт Мактоминей нанес не самый сложный удар по воротам соперника, однако защитник швейцарцев Фабиан Шер подставил ногу и невольно отправил мяч в девятку. Правда, уже после окончания матча УЕФА переписал гол на Мактоминея.

4 автогола за шесть игровых дней забито на нынешнем Евро

Швейцарцы отыгрались спустя 13 минут. Шердан Шакири воспользовался ошибкой шотландских защитников и в касание из-за пределов штрафной нанес обводящий удар в ближнюю девятку. Атакующий хавбек неизменно отличается на всех крупных турнирах (Евро и ЧМ) начиная с 2014 года. Во втором тайме обе команды имели по несколько классных голевых моментов, но счет так и не изменился.

Перед последним туром в группе А сохраняется интрига. Немцы уже точно станут участниками плей-офф, а присоединиться к ним могут все оставшиеся участники квартета. Наилучшие шансы у имеющих четыре очка в активе швейцарцев, наихудшие — у проигравших две встречи венгров. Однако они могут победить Шотландию и рассчитывать на то, что попадут в топ-4 лучших команд из числа занявших в группах третьи места.

Матч между Шотландией и Швейцарией Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Польша обвинила российских хакеров в срыве трансляций Евро

Министр цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что российские хакеры спровоцировали срыв трансляций матчей Евро-2024 на территории страны. Никаких конкретных доказательств он не привел.

Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, который позволяет польским гражданам смотреть трансляции через интернет. Все следы ведут в Россию Павел Ольшевский министр цифровизации Польши

По словам польского министра, хакерская атака началась сразу после стартового свистка в матче поляков против Нидерландов. В той встрече польская команда упустила ничью в концовке встречи. В следующем матче поляки 21 июня сыграют с Австрией.