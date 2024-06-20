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09:53, 20 июня 2024Спорт

Германия в плей-офф с рекордом по голам, Хорватия на грани вылета и русские хакеры. Как прошел шестой день Евро-2024?

Сборная Германии установила командный рекорд по голам на групповых стадиях Евро

Фото: Matthias Schrader / AP

Сборная Германии установила командный рекорд по количеству голов на групповом этапе чемпионатов Европы. Об этом сообщает One Football.

На нынешнем турнире, который является для бундестим домашним, немцы в двух матчах забили семь мячей. Подопечные Юлиана Нагельсмана пять раз поразили ворота сборной Шотландии и дважды огорчили Венгрию. Это позволило Германии досрочно превзойти предыдущий рекорд по числу мячей в групповом турнире. Он был установлен на Евро-2020 и равнялся шести голам.

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Лучшим бомбардиром сборной Германии и всего турнира пока является 21-летний атакующий полузащитник Джамал Мусиала. Он по разу отличился в первых двух встречах.

Германия досрочно обеспечила себе место в плей-офф

Во втором туре немецкая сборная встречалась с Венгрией, которая в первом матче потерпела поражение от Швейцарии. Венгры агрессивно начали матч, но первыми забили хозяева турнира. Капитан бундестим Илкай Гюндоган на 21-й минуте подкараулил ошибку защитника, отобрал мяч в чужой штрафной и отпасовал на Мусиалу. Молодой лидер сборной Германии четко пробил по оставленным голкипером воротам.

Венгрия весь матч действовала напористо, не стеснялась идти в атаку и создала несколько голевых моментов. Здорово отыгравший встречу голкипер немцев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности, а его команда во втором тайме забила еще раз. Точным ударом после фланговой передачи отметился Гюндоган, которого в итоге признали лучшим игроком матча.

Матч между сборными Германии и Венгрии

Матч между сборными Германии и Венгрии

Фото: Lee Smith / Reuters

Этот результат обеспечил сборной Германии место в плей-офф, команда стала первым участником 1/8 финала Евро. Немцы уже никак не смогут финишировать ниже второго места в группе.

Хорватия оказалась на грани вылета с турнира

После разгромного поражения от Испании в первом туре хорваты считались явными фаворитами матча против Албании. Однако первый тайм подопечные Златко Далича провалили. Албанцы грамотно оборонялись и проводили острые контратаки, одна из которых завершилась голом Казима Лячи.

Во втором тайме хорваты сделали несколько замен, что позволило переломить ход игры. На 74-й минуте Андрей Крамарич завершил красивую комбинацию точным ударом в ближний угол, а спустя две минуты только вышедший на замену албанец Клаус Гясула отправил мяч в собственные ворота. Однако в концовке встречи сборная Албании прибавила, и сам же Гясула на пятой добавленной минуте восстановил равенство и спас для своей команды ничью.

Самое главное, что мы все еще в игре — все в наших руках. Второй тайм матча с Албанией обнадеживает: начало было ужасным, но во втором тайме мы смотрелись уже лучше. Переходим к игре с Италией — победа может помочь нам выйти из группы

Златко Даличглавный тренер сборной Хорватии

Теперь хорваты оказались на грани вылета с турнира. Действующему бронзовому призеру чемпионата мира для продолжения борьбы на Евро нужно обязательно обыгрывать Италию в последнем туре.

Шотландия и Швейцария не смогли выявить победителя

Шотландская команда оправилась после разгромного поражения от хозяев турнира в первом туре и выдала качественный матч против Швейцарии. Уже на 13-й минуте британцы вышли вперед, не обошлось без очередного автогола. Скотт Мактоминей нанес не самый сложный удар по воротам соперника, однако защитник швейцарцев Фабиан Шер подставил ногу и невольно отправил мяч в девятку. Правда, уже после окончания матча УЕФА переписал гол на Мактоминея.

4
автогола

за шесть игровых дней забито на нынешнем Евро

Швейцарцы отыгрались спустя 13 минут. Шердан Шакири воспользовался ошибкой шотландских защитников и в касание из-за пределов штрафной нанес обводящий удар в ближнюю девятку. Атакующий хавбек неизменно отличается на всех крупных турнирах (Евро и ЧМ) начиная с 2014 года. Во втором тайме обе команды имели по несколько классных голевых моментов, но счет так и не изменился.

Перед последним туром в группе А сохраняется интрига. Немцы уже точно станут участниками плей-офф, а присоединиться к ним могут все оставшиеся участники квартета. Наилучшие шансы у имеющих четыре очка в активе швейцарцев, наихудшие — у проигравших две встречи венгров. Однако они могут победить Шотландию и рассчитывать на то, что попадут в топ-4 лучших команд из числа занявших в группах третьи места.

Матч между Шотландией и Швейцарией

Матч между Шотландией и Швейцарией

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Польша обвинила российских хакеров в срыве трансляций Евро

Министр цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что российские хакеры спровоцировали срыв трансляций матчей Евро-2024 на территории страны. Никаких конкретных доказательств он не привел.

Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, который позволяет польским гражданам смотреть трансляции через интернет. Все следы ведут в Россию

Павел Ольшевский министр цифровизации Польши

По словам польского министра, хакерская атака началась сразу после стартового свистка в матче поляков против Нидерландов. В той встрече польская команда упустила ничью в концовке встречи. В следующем матче поляки 21 июня сыграют с Австрией.

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      Алексей Гусев
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