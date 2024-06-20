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18:17, 20 июня 2024Наука и техника

В России одним словом описали судьбу F-16 при отправке под Харьков

Депутат Заварзин назвал судьбу F-16 при отправке под Харьков словом «гроб»

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Носители ядерного оружия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — первое, что будет беспокоить Вооруженные силы России после их отправки, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Судьбу американских истребителей, которые планируют передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) для боев в Харьковской области, депутат одним словом описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Судьба F-16 при отправке под Харьков — гроб. Носители ядерного оружия — первое, что нас беспокоит. Если они будут размещать F-16 на аэродромах Украины, то эти цели будут отработаны нашими средствами. Они будут уничтожены. Я не говорю, что все просто это. Но я знаю, что Вооруженные силы России к этому будут готовы», — высказался Заварзин.

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Ранее стало известно, что американские истребители F-16, которые поставят Украине, планируется отправить для боев в Харьковской области.

Кроме того, командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн рассказал, что F-16 будут поставлены Киеву этим летом. По его словам, режим обучения по управлению истребителями был непростым. Он отметил, что в нем нуждались не только пилоты, но и технические специалисты по обслуживанию самолетов.

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