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09:08, 20 июня 2024Мир

Вьетнам принял Путина вопреки предупреждениям США. Чего боялся Вашингтон?

Bloomberg: Вьетнам игнорирует критику Вашингтона и принимает президента Путина

Фото: NHAC NGUYEN / Reuters

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Bloomberg.

Авторы материала подчеркивают, что Вьетнам стал одним из тех государств Юго-Восточной Азии, которые не осудили Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и заняли нейтральный статус.

Как отмечается в статье Bloomberg, Ханой видит в Москве «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, включая энергетику и вооружения. В свою очередь, Путин заявлял, что Россия продолжит развивать двустороннее сотрудничество с «нашими вьетнамскими друзьями».

США выпустили специальное предупреждение перед визитом Путина

Вечером 19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Президент России прилетел в Ханой из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Ожидается, что Вьетнам станет финальной точкой трехдневной поездки Путина.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Посольство США в Ханое 17 июня выпустило заявление с предупреждением по поводу предстоящего визита российского президента во Вьетнам. «Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния», — говорится в сообщении американского посольства.

Заявление по поводу визита Путина появилось и на сайте правительства Вьетнама. «Визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности», — заявили представители правительства азиатской страны.

Что Путин будет делать во Вьетнаме?

Свой визит во Вьетнам Путин назвал символическим событием, которое состоится в 30-летие со дня подписания Договора об основных принципах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. По словам российского лидера, этот документ открыл большие возможности для двусторонних отношений и создал импульс для их дальнейшего развития.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Путин сообщал, что российская энергетическая фирма «Новатэк» планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме. По словам российского президента, также в разработке находится вопрос о создании в азиатской стране центра ядерной науки и технологий. Корпорация «Росатом» поможет не только в строительстве, но и в подборе персонала.

В четверг, 20 июня, в Ханое Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов. Кроме того, глава государства планирует посетить торжественный прием от имени президента страны.

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      Варвара Кошечкина
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