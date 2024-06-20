Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику от США из-за визита Путина

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале, Ханой видит в Москве «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, включая энергетику и вооружения.

Также агентство подчеркивает, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не стали осуждать Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и заняли нейтральный статус.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Перед этим он посетил КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.