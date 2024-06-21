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11:09, 21 июня 2024Экономика

Курс юаня к рублю резко вырос

Курс юаня вырос после снижения порога продажи валютной выручки

Фото: Eric Prouzet / Reuters

Сразу после объявления правительства России о снижении порога обязательной продажи валютной выручки с 80 до 60 процентов курс рубля начал резко снижаться, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Юань вернулся на уровень выше 12 рублей, на максимуме он доходил до 12,38 рубля. Торгуемый на Мосбирже однодневный (с автопролонгацией) расчетный фьючерс на пару доллар-рубль, который в условиях отсутствия торгов долларом может демонстрировать движение курса, вырос на 1,8 процента, дойдя до 88,4 рубля.

После введения санкций США в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и ряда организаций, которые обслуживают российские внешнеторговые операции, российская валюта демонстрирует значительную волатильность.

Центробанк объявил, что с 13 июня начнет определять курс рубля к доллару на основании внерыночных торгов. За это время американская валюта падала до 82,6 рубля, после чего укреплялась на несколько рублей.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечал, что фундаментальных оснований для роста курса рубля к юаню и доллару нет. В свою очередь инвестиционный банкир Евгений Коган предполагал, что снижение минимальной планки продаж валютной выручки может стать одной из мер, с помощью которой власти попробуют победить переукрепление рубля.

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      Платон Щукин
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