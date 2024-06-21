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22:02, 21 июня 2024Спорт

Махачев высмеял получившего травму Макгрегора

Ислам Махачев отреагировал на заявление Макгрегора о травме

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высмеял получившего травму Конора Макгрегора. Об этом сообщает Sport 24.

«Тебе не нужен мизинец, чтобы драться. Лол. Цыпленок! И мои соболезнования Майклу "Хатико" Чендлеру», — заявил Махачев.

Сегодня Макгрегор раскрыл причину отмены боя с американцем Майклом Чендлером. «Мы были чертовски готовы к этому бою, но допустили потерю концентрации. Я участвовал в тренировке без полного защитного снаряжения и ударил пальцем ноги о локоть, сломав палец», — рассказал ирландец.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером на UFC 303 официально отменен. Ирландец заявил, что решение о снятии было принято после консультации с врачами, UFC и командой.

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      Илья Костин
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