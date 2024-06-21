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15:08, 21 июня 2024Спорт

Тарасова пристыдила Конюхова за критику Овечкина

Татьяна Тарасова пристыдила Федора Конюхова за критику Александра Овечкина
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила путешественника Федора Конюхова за критику российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По мнению специалиста, хоккеист является выдающимся спортсменом. «Как не стыдно так говорить? Конюхов, видимо, не понимает, что времена изменились, наши хоккеисты играют по всему миру и прославляют наше отечество», — заявила Тарасова.

Тренер добавила, что Овечкин играет в НХЛ 20 лет, но постоянно присутствует на мероприятиях в России и помогает отечественному спорту. «Александр — это человек‑победа. А Конюхову нужно думать, прежде чем такие вещи говорить», — отметила Тарасова.

Конюхов выступил с критикой Овечкина ранее 21 июня. Путешественник признался, что не уважает хоккеиста за игру в США и не подаст ему руки. «Он думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать», — сказал Конюхов.

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      Алексей Гусев
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