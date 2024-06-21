В России испытали дрон с автоматом

В России испытали квадрокоптер «Вятка» с облегченным АК-74М

Квадрокоптер «Вятка» с облегченным автоматом Калашникова АК-74М испытали в России. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

В нижней части дрона закрепили АК-74М, который лишили рукоятки и пластиковых элементов. Это позволило снизить массу оружия. Автомат оснастили дульным тормозом-компенсатором закрытого типа («банкой»), который рассеивает звук и гасит вспышку при стрельбе.

На ролике показали испытания беспилотника, который поражал условные цели. «Пока сложно судить об эффективного такого решения», — говорится в сообщении.

В январе в России испытали квадрокоптер «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» для поражения бронетехники противника.

В октябре компания Sig Sauer представила два квадрокоптера с пистолетами на выставке-конференции Ассоциации армии США. Конструкция на базе коммерческого дрона получила сервопривод для нажатия на спусковой крючок.