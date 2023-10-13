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00:15, 13 октября 2023Наука и техника

В США дрон вооружили пистолетом

The Drive: компания Sig Sauer представила квадрокоптер с пистолетом P365

Фото: Steve Marcus / Reuters

Компания Sig Sauer, которая производит стрелковое оружие, представила два квадрокоптера с пистолетами на выставке-конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне. Об этом пишет The Drive.

Более крупная модель оснащена дополнительным креплением над корпусом дрона для установки пистолета P365 XL с увеличенной до 94 миллиметров длиной ствола и магазином на 12 патронов. Отмечается, что пистолет установили на коммерческий дрон. Второе изделие, оснащенное облегченной версией P365, построено на базе квадрокоптера Lumenier.

Оба квадрокоптера получили механизм с сервоприводом для нажатия на спусковой крючок после получения команды с пульта управления. Для прицеливания можно использовать камеру дрона или лазерный целеуказатель. В Sig Sauer отметили, что выстрел оказывает незначительное влияние на устойчивость квадрокоптера в полете.

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Представитель компании Джейсон Сент-Джон рассказал, что разработку концепции вооруженных беспилотников поручил неназванный заказчик. Он подчеркнул, что существуют сферы для применения подобных конструкций.

«Небольшой вооруженный беспилотник мог бы проникнуть в районы, где для обычных людей было бы слишком рискованно находиться, или даже пересечь пространства, слишком маленькие для того, чтобы человек вообще мог пройти, чтобы приблизиться к цели с неожиданного направления», — пишет The Drive.

В конце 2021 года норвежская компания Nammo представила концепцию беспилотника с противотанковым гранатометом M72 LAW, который способен поражать технику в наименее защищенную верхнюю полусферу.

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    Даниил Иринин
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