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13:29, 22 июня 2024Спорт

Обладатель Кубка Стэнли прокомментировал нападки Конюхова в адрес Овечкина

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов заявил, что Овечкин очень любит Россию
Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов. Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

Обладатель Кубка Стэнли россиянин Дмитрий Орлов прокомментировал нападки Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина. Хоккеиста цитирует «Спорт-Экспресс».

«Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию. Не надо обращать внимание и слушать,», — сказал Орлов.

21 июня путешественник Конюхов заявил о том, что плохо относится к Овечкину. Конюхов упрекнул спортсмена в алчности, а также отметил, что не подаст руки. «Он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать», — заявил путешественник.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018.

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      Илья Костин
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