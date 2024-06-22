Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:37, 22 июня 2024Интернет и СМИ

Стали известны новые подробности о состоянии Кушанашвили

Shot: Кушанашвили в свой день рождения находится без сознания в реанимации

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Журналист Отар Кушанашвили находится в реанимации без сознания после того, как на некоторое время он приходил в себя. Новые подробности состояния телеведущего стали известны Shot.

«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Его состояние — стабильное», — говорится в сообщении. Отмечается, что 22 июня у Кушанашвили день рождения, ему исполняется 54 года.

Ранее племянница телеведущего рассказала о его состоянии. В частности, она опровергла утверждения о том, что у него диагностировали цирроз печени.

Перед этим друг журналиста Владимир Полупанов сообщил, что Кушанашвили прооперировали. Он также рассказал, что состояние шоумена было стабильным.

20 июня стало известно, что журналиста экстренно прооперировали. Отмечалось, что за несколько дней до этого Кушанашвили пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

      Стоимость краткосрочной аренды жилья в России на летний сезон резко выросла

      Ураган повредил два боевых вертолета в Польше

      Стали известны новые подробности о состоянии Кушанашвили

      На Украине обвинили Сырского в провале ВСУ

      Перешедший в сборную Узбекистана российский пловец-чемпион отобрался на Олимпиаду-2024

      На Украину могло попасть сербское оружие на 800 миллионов долларов

      ПСЖ оказался должен Мбаппе 100 миллионов евро

      Собянин пообещал улучшить движение на московских дорогах

      В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше