Стали известны новые подробности о состоянии Кушанашвили

Shot: Кушанашвили в свой день рождения находится без сознания в реанимации

Журналист Отар Кушанашвили находится в реанимации без сознания после того, как на некоторое время он приходил в себя. Новые подробности состояния телеведущего стали известны Shot.

«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Его состояние — стабильное», — говорится в сообщении. Отмечается, что 22 июня у Кушанашвили день рождения, ему исполняется 54 года.

Ранее племянница телеведущего рассказала о его состоянии. В частности, она опровергла утверждения о том, что у него диагностировали цирроз печени.

Перед этим друг журналиста Владимир Полупанов сообщил, что Кушанашвили прооперировали. Он также рассказал, что состояние шоумена было стабильным.

20 июня стало известно, что журналиста экстренно прооперировали. Отмечалось, что за несколько дней до этого Кушанашвили пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота.

