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11:17, 23 июня 2024Спорт

Решение Магрегора сняться с боя против Чендлера назвали мудрым

Джо Роган: Макгрегор впервые снялся с боя и поступил мудро

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган назвал мудрым решение ирландца Конора Макгрегора сняться с боя против американца Майкла Чендлера. Его слова приводит официальный сайт UFC.

«Если ты бьешь ногами так много, как это делает Конор, то перелом мизинца на ноге для тебя является проблемой. Макгрегор впервые снялся с боя. Я думаю, он поступил мудро. Он мог нанести удар, получить рецидив и драться с адской болью весь поединок», — заявил Роган.

Ранее Макгрегор раскрыл причину отмены боя с Чендлером. «Мы были чертовски готовы к этому бою, но допустили потерю концентрации. Я участвовал в тренировке без полного защитного снаряжения и ударил пальцем ноги о локоть, сломав палец», — рассказал Макгрегор.

Российский чемпион UFC Ислам Махачев высмеял получившего травму ирландца. «Тебе не нужен мизинец, чтобы драться. Лол. Цыпленок! И мои соболезнования Майклу Хатико Чендлеру», — заявил Махачев.

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      Илья Костин
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