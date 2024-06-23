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14:24, 23 июня 2024Мир

Вучич предупредил об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Президент Вучич призвал МВД Сербии готовиться к тяжелому периоду

Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения лучших сотрудников МВД республики, сообщает РИА Новости.

В ходе церемонии Вучич обратился к министру внутренних дел Ивице Дачич. Он призвал его готовиться к «тяжелому периоду». «Будьте готовыми к более тяжелому периоду не потому, что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, напротив..., а потому что знаю, что будет происходить в мире, знаю, что ситуация и у нас будет намного тяжелее», — сказал глава республики.

Вучич также отметил, что сейчас в мире нет безопасности, стабильности и невозможно с легкостью планировать события до конца этого года и тем более на более длительный период. «Поэтому мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию», — резюмировал глава Сербии.

Ранее в июне Александр Вучич заявил, что на фоне грядущих перемен в мире необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком.

Также сербский президент неоднократно высказывался о событиях на Украине. В мае он предупредил, что если не остановить конфликт сейчас, то в дальнейшем он может расшириться и перерасти в глобальную военную катастрофу.

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      Екатерина Улитина
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