ЕС ввел санкции против госсекретаря Союзного государства

ЕС ввел персональные санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева

Европейский союз (ЕС) ввел персональные санкции против госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

24 июня Евросоюз ввел 14-й пакет санкций против России. В него были включены рестрикции в отношении 116 российских физических и юридических лиц.

Под санкции попали, в частности, главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, глава Росимущества Вадим Яковенко, а также российские музыкальные исполнители SHAMAN и Полина Гагарина.