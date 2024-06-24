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13:27, 24 июня 2024Бывший СССР

ЕС ввел санкции против госсекретаря Союзного государства

ЕС ввел персональные санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел персональные санкции против госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

24 июня Евросоюз ввел 14-й пакет санкций против России. В него были включены рестрикции в отношении 116 российских физических и юридических лиц.

Под санкции попали, в частности, главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, глава Росимущества Вадим Яковенко, а также российские музыкальные исполнители SHAMAN и Полина Гагарина.

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      Алевтина Запольская
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