Футболист сборной Германии установил рекорд чемпионатов Европы

Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы по количеству точных передач

Футболист сборной Германии Тони Кроос установил новый рекорд по количеству точных передач за групповой этап на чемпионатах Европы. Об этом сообщается в аккаунте Opta Joe в соцсети X.

Полузащитник точно отпасовал партнерам 324 раза за три игры Евро-2024 и побил собственное достижение, установленное на континентальном первенстве 2016 года. Тогда он сделал 323 точные передачи.

Топ-3 замыкает выступавший за сборную Испании Хави. На групповом этапе Евро-2012 он сделал 317 точных пасов.

Сборная Германии в трех матчах нынешнего турнира набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Кроос провел все встречи без замен и не отметился результативными действиями.