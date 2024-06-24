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15:41, 24 июня 2024Спорт

Футболист сборной Германии установил рекорд чемпионатов Европы

Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы по количеству точных передач

Фото: Oliver Kaelke / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Футболист сборной Германии Тони Кроос установил новый рекорд по количеству точных передач за групповой этап на чемпионатах Европы. Об этом сообщается в аккаунте Opta Joe в соцсети X.

Полузащитник точно отпасовал партнерам 324 раза за три игры Евро-2024 и побил собственное достижение, установленное на континентальном первенстве 2016 года. Тогда он сделал 323 точные передачи.

Топ-3 замыкает выступавший за сборную Испании Хави. На групповом этапе Евро-2012 он сделал 317 точных пасов.

Сборная Германии в трех матчах нынешнего турнира набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Кроос провел все встречи без замен и не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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