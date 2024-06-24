Футболист сборной Германии установил рекорд чемпионатов Европы

Футболист сборной Германии Тони Кроос установил новый рекорд по количеству точных передач за групповой этап на чемпионатах Европы. Об этом сообщается в аккаунте Opta Joe в соцсети X.
Полузащитник точно отпасовал партнерам 324 раза за три игры Евро-2024 и побил собственное достижение, установленное на континентальном первенстве 2016 года. Тогда он сделал 323 точные передачи.
Топ-3 замыкает выступавший за сборную Испании Хави. На групповом этапе Евро-2012 он сделал 317 точных пасов.
Сборная Германии в трех матчах нынешнего турнира набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Кроос провел все встречи без замен и не отметился результативными действиями.