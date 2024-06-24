IBF сняла санкции с российских боксеров, позволив им входить в рейтинги

Международная федерация бокса (IBF) сняла санкции с представителей России. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Теперь россияне снова могут входить в рейтинги. Этой возможности они были лишены в 2022 году, после начала спецоперации на Украине.

Действующим чемпионом IBF в полутяжелой весовой категории является россиянин Артур Бетербиев. Пятое место рейтинга в этом же весе занимает его соотечественник Али Исмаилов.

Ранее российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду в Париже. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус.