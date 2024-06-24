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16:43, 24 июня 2024Спорт

IBF сняла санкции с российских боксеров

IBF сняла санкции с российских боксеров, позволив им входить в рейтинги

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Международная федерация бокса (IBF) сняла санкции с представителей России. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Теперь россияне снова могут входить в рейтинги. Этой возможности они были лишены в 2022 году, после начала спецоперации на Украине.

Действующим чемпионом IBF в полутяжелой весовой категории является россиянин Артур Бетербиев. Пятое место рейтинга в этом же весе занимает его соотечественник Али Исмаилов.

Ранее российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду в Париже. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус.

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      Алексей Гусев
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