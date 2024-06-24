Испания с первого места вышла в плей-офф Евро-2024

Испания победила Албанию и вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Албании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч на 13-й минуте забил полузащитник Ферран Торрес.

Таким образом, Испания вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места, набрав девять очков. Хорватия и Италия продолжают борьбу за второе место.

Ранее в плей-офф из группы А вышли сборные Германии и Швейцарии. Их соперники определятся позже.