Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 24 июня 2024Наука и техника

Sony забросила гарнитуру PlayStation VR 2

Android Central: Sony резко сократит число выпускаемых игр для PlayStation VR 2

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Sony резко сократила бюджеты на разработку и поддержку гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом стало известно источникам издания Android Central.

Знакомые с планами компании рассказали, что Sony значительно сократила финансирование на разработку и производство игр виртуальной реальности. В первую очередь это решение коснется шлема PlayStation VR 2, для которого будут выпускать заметно меньше новых игр.

Другой источник в Sony заявил, что в разработке на данный момент находится лишь две VR-игры. «Учитывая состояние игровой индустрии с постоянными увольнениями и закрытием студий, я не совсем уверен, что даже эти игры когда-нибудь увидят свет», — прокомментировал инсайд журналист издания Николас Сутрич.

В материале говорится, что для нового шлема виртуальной реальности в настоящий момент есть не очень много игр. Так, за весь 2023 год Sony выпустила для PlayStation VR 2 всего три игры. При этом после выхода тайтла Firewall Ultra ее разработчик — компания First Contact Entertainment — закрылась.

«Это грустная и разочаровывающая история, которая могла бы закончиться намного лучше», — подытожили журналисты Android Central. Стоимость представленной в феврале 2023 года гарнитуры PS VR2 составляет 550 долларов, или около 47 тысяч рублей.

В начале июня Sony представила переходник к гарнитуре PlayStation VR 2 для ПК. Аксессуар за 60 долларов позволяет запускать VR-игры на компьютере.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Sony забросила гарнитуру PlayStation VR 2

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше