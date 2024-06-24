Sony забросила гарнитуру PlayStation VR 2

Android Central: Sony резко сократит число выпускаемых игр для PlayStation VR 2

Корпорация Sony резко сократила бюджеты на разработку и поддержку гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом стало известно источникам издания Android Central.

Знакомые с планами компании рассказали, что Sony значительно сократила финансирование на разработку и производство игр виртуальной реальности. В первую очередь это решение коснется шлема PlayStation VR 2, для которого будут выпускать заметно меньше новых игр.

Другой источник в Sony заявил, что в разработке на данный момент находится лишь две VR-игры. «Учитывая состояние игровой индустрии с постоянными увольнениями и закрытием студий, я не совсем уверен, что даже эти игры когда-нибудь увидят свет», — прокомментировал инсайд журналист издания Николас Сутрич.

В материале говорится, что для нового шлема виртуальной реальности в настоящий момент есть не очень много игр. Так, за весь 2023 год Sony выпустила для PlayStation VR 2 всего три игры. При этом после выхода тайтла Firewall Ultra ее разработчик — компания First Contact Entertainment — закрылась.

«Это грустная и разочаровывающая история, которая могла бы закончиться намного лучше», — подытожили журналисты Android Central. Стоимость представленной в феврале 2023 года гарнитуры PS VR2 составляет 550 долларов, или около 47 тысяч рублей.

В начале июня Sony представила переходник к гарнитуре PlayStation VR 2 для ПК. Аксессуар за 60 долларов позволяет запускать VR-игры на компьютере.