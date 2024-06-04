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16:17, 4 июня 2024Наука и техника

Sony разрешила играть в VR-игры на ПК

Sony представила переходник PlayStation VR 2 для ПК за 60 долларов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Корпорация Sony представила переходник к гарнитуре PlayStation VR 2 для ПК. Об этом сообщается на сайте компании.

Переходник позволяет подключать гарнитуру виртуальной реальности к компьютеру и запускать VR-игры. Таким образом, Sony фактически разрешила использовать свое оборудование для запуска тайтлов, доступных в SteamVR. Ранее владельцы PS VR2 могли играть только в те игры, которые были разработаны для очков виртуальной реальности.

Аксессуар оценили в 60 долларов или 60 евро — в зависимости от региона — или около 5,5 тысячи рублей. Продажи устройства начнутся 7 августа.

Для подключения гарнитуры к компьютеру необходим кабель DisplayPort 1.4. В дальнейшем пользователь должен будет скачать приложения PlayStation VR2 и SteamVR из Steam. Однако при использовании VR-очков с ПК на PlayStation VR 2 не будет доступен ряд функций гарнитуры — HDR, отслеживание движения глаз, тактильная связь, адаптивные триггеры.

Поддерживаемый компьютер должен работать под управлением Windows 10 или 11, иметь процессор Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 3100 или более новые варианты, 8 гигабайт оперативной памяти, современную видеокарту.

В марте стало известно, что японская корпорация Sony приостановила дальнейшее производство шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Аналитики Bloomberg связали этот шаг с падением спроса на устройство стоимостью 550 долларов, или около 49 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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